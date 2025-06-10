Половина школьников в Петербурге используют ИИ для выполнения домашних заданий

Каждый второй старшеклассник в Санкт-Петербурге использует нейросети для домашних заданий.

По данным опроса от SuperJob, около 50% старшеклассников Петербурга регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) для выполнения домашних работ. Среди учащихся 7-9 классов эта практика распространена у каждого третьего, а в 5-6 классах – у каждого четвертого.

Только 15% учителей систематически выявляют работы, созданные с помощью ИИ, и применяют контрмеры. Для проверки они чаще всего используют устные опросы по теме и просят учеников решать похожие задачи у доски.

Некоторые учителя ограничиваются дисциплинарными мерами в отношении учеников, механически копирующих решения. В то же время появляются педагоги, которые учат школьников грамотно использовать искусственный интеллект для поиска информации или структурирования работы.

Примерно 27% опрошенных педагогов признают, что у них нет четкой стратегии противодействия неконтролируемому применению генеративных моделей. Еще 29% респондентов отметили, что пока не сталкивались с такими случаями в своей практике.