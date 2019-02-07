Ученые предрекают наступление климатического хаоса на Земле

Ученые предполагают, что будущее Земли будет примерно следующим. Сначала на планете станет жарче – градусов на три или четыре. Это, казалось бы, незначительное потепление растопит льды Арктики и Антарктики ближе к 2100 году.
Потоки талой воды окажутся в Мировом океане, что повлияет на изменение течения. Оно, в свою очередь, напрямую связано с температурой в тех или иных странах. Таким образом, климат Земли изменится до неузнаваемости, сообщает EurekAlert!. В Арктике, например, станет теплее, а вот на северо-западе Европы напротив похолодает.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёные рассказали, почему человек должен отказаться от мяса. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)