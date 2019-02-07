Ученые предрекают наступление климатического хаоса на Земле

Ученые предполагают, что будущее Земли будет примерно следующим. Сначала на планете станет жарче – градусов на три или четыре. Это, казалось бы, незначительное потепление растопит льды Арктики и Антарктики ближе к 2100 году.