“Полис групп” пытаются признать банкротом

Иск к компании в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти направил ООО “МегаСтрой СПб”.

Подробности искового заявления пока не сообщаются, также не сообщаются причины признания финансовой несостоятельности. Как и дата рассмотрения иска пока не назначена.

Однако точно известно, что иск подал “МегаСтрой СПб” и он связан с “Полис Групп”. Об этом сообщает “news47”. Организация “Полис Групп” осуществляет свою деятельность с 2013 года и была создана Ольгой Петряшовой, сестрой Романа Тёмкина, топ- менеджера “Полис Групп”. Компания принадлежала Петряшовой до 2014 года, а до 2018 года она числилась собственницей ООО “Полис Групп”.

На сегодняшний день компания “Полис групп” занимается строительством ЖК “Полис на Неве”, “Полис на Московской”, “Полис на Комендантском”, а также “Краски лета”, “ПаркЛэнд”.

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