Часть исторического здания в Выборге обрушилась на пешеходную зону

Здание когда-то принадлежало фабрике “Маяк”. Фото: https://vk.com/vyborg_interesting
Здание когда-то принадлежало фабрике “Маяк”. Фото: https://vk.com/vyborg_interesting

О происшествии сообщают местные жители. Груда кирпичей с карниза здания на Островской улице упали на зону для пешеходов.

К счастью, отмечают местные жители, никто в этот момент не проходил мимо. Груда кирпичей отвались от карниза исторического здания в Выборге на улице Островского. О происшествии сообщают очевидцы событий в группе соцсети “Интересные события в Выборге” утром 23 марта.

Фото:https://vk.com/vyborg_interesting

По уточненной информации Piter.TV со ссылкой на источник в администрации Выборгского района, объект находится в собственности Росимущества по Санкт Петербургу и Ленинградской области. Администрация обращалась с заявлением о передаче в собственность муниципалитета. Однако на сегодня дом не обслуживает ни одно ТСЖ или УК Выборга. Здание принадлежало фабрике “Маяк”, но несколько лет назад предприятие обанкротилось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге с балкона дома на Стачек обвалилась штукатурка.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
выборг происшествие
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