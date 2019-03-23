Пассажир в Домодедово решил голым долететь до Симферополя, но был задержан

Посадку пришлось приостановить, задержать необычного пассажира и вызвать полицию. Фото: https://pixabay.com
Посадку пришлось приостановить, задержать необычного пассажира и вызвать полицию. Фото: https://pixabay.com

Мужчина разделся во время посадки на самолет и побежал мимо сотрудников аэропорта по галерее к телетрапу.

Странный пассажир был задержан утром 23 марта в аэропорту Домодедово, сообщают “РИА.Новости” со ссылкой на авиаперевозчика “Уральские авиалинии”. Мужчина был пассажиром рейса “Москва-Симферополь”, однако долететь до места назначения он так и не смог.

Дело в том, что мужчина решил перед посадкой оголиться. В таком виде во время посадки он и пытался выбежать к трапу.

Посадку пришлось приостановить, задержать необычного пассажира и вызвать полицию. Авиаперевозчик отмечает, что до самолета он так и не добежал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина думал устраиваться в Пулково на работу, но вместо этого украл телефон.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
домодедово происшествие
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