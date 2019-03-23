На Малом проспекте Петроградской стороны заметили извращенца

Женщина попыталась снять мужчину на камеру, но он не захотел. Фото: pixabay.com

Женщина попыталась снять мужчину на камеру, но он не захотел. Фото: pixabay.com

Женщина призвала в соцсети жителей ближайших домов быть аккуратнее — рядом школа и детская площадка.

Жительница Петербурга рассказала в социальной сети, что заметила извращенца в доме Малом пр. Петроградской стороны Петербурга 23 марта около часа дня. По словам женщины, она увидела его в окна первого этажа, он стоял прямо перед окном абсолютно голый и, увидев ее, поманил пальцем, приглашая зайти.

Женщина объяснила в своей записи в социальной сети, что не собирается привлекать к этому внимание полиции, однако призвала жителей Петербурга быть аккуратнее — поблизости находится детская площадка, школа и детский бассейн. Судя по приложенной карте, речь идет о доме 29-31 на Малом пр. П.С. на пересечении с Ропшинской улицей Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который “показал себя” в метро семикласснице.