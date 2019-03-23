В Петербурге и Ленобласти за день угнали 7 машин

В Петербурге и Ленобласти за сутки было зафиксировано семь случаев краж автомобилей. Большая часть угонов произошла в Кудрово. Местные жители лишились «КИА спортейдж», «Дэу Нексиа», «Газели» и «Рено».
Также лишился своего транспортного средства владелец «КИА», проживающий в посёлке Бугры. Сотрудники полиции нашли автомобиль во дворе дома, расположенного по Воронцовскому бульвару в Мурино.
Жительница посёлка Романовка не обнаружила на улице Инженерной оставленного там серого «КИА Рио». Однако позже автомобиль был найден в другом месте. Есть предположение, что она обозналась местом парковки.
Кроме того, своего чёрного «КИА Рио» хватился житель Северной столицы. По его словам, он припарковал его на улице Камышинской в Петербурге. Однако злоумышленники взломали её и перегнали в Мурино. Отмечается, что угонщики сменили на машине номера. Делу помог оставленный в салоне GPS-трекер — с его помощью транспорт удалось обнаружить.
В Ломоносовском районе правоохранители задержали 41-летнего безработного жителя Красного села. Он подозревается в краже чёрного «Ниссан Алмера», которая произошла в ночь на 18 марта на улице Бурцева.
Угнанный автомобиль позже нашли рядом с местом, где жил подозреваемый.
Ранее Gazeta. SPb писала о том, что отец и сын угоняли автомобили в Петербурге и Ленобласти.