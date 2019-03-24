Канадские учёные рассказали о крупнейшем тираннозавре по прозвищу «Скотти»

Скотти оказался ещё и самым долгоживущим Фото: Pixabay

Скотти оказался ещё и самым долгоживущим Фото: Pixabay

Палеонтологи из Канады сделали заявление о том, что найденный 26 лет назад скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.

Как сообщает РИА Новости, долги годы специалисты не могли очистить древние кости от песчаника. Совсем недавно им наконец удалось комплексно исследовать скелет.

Динозавру дали прозвище «Скотти» — в честь бутылки скотча, которой учёные «обмыли» находку. В длину динозавр достигает 13 метров. При жизни, как подсчитали палеонтологи, динозавр весил более 8,8 тонны.

Это всем рексам рекс… Если внимательно измерить его ноги, бедра и даже плечи, Скотти оказывается крупнее, чем другие тираннозавры,

— отметил автор исследования Скотт Персонс.

66 миллионов лет назад Скотти жил на территории, где сейчас располагается канадская провинция Саскачеван.

По словам Персонс, Скотти умер в возрасте 30 лет, что для представителей данного вида является «глубокой старостью». Ранее останки таких долгоживущий тираннозавров учёным не попадались.

Отмечается, что на костях динозавра обнаружили множественные следы «боевых ран».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что мумию гуманоида обнаружили археологи во время раскопок в Египте.