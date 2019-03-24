Станция метро “Невский проспект” закрыта на вход и выход

Для пассажиров станцию петербургской подземки закрыли около 09:45. На платформе был найден бесхозный предмет.
О закрытии станции метро “Невский проспект” (вестибюль №1) сообщают в социальной сети “ВКонтакте” около 09:45. Станцию петербургской подземки закрыли на вход и выход из-за обнаружения бесхозного предмета.
Также недоступен для пассажиров метро переход на другую линию метрополитена. Станцию проверяют специалисты.
Обычно время проверки занимает от 15 минут до одного часа. Сотрудники ГУП “Петербургский метрополитен” в таких случая просят петербуржцев и гостей города выбирать другие маршруты и заранее строить свой маршрут.