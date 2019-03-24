Художник изобразил будущее петербургского транспорта

В своем сообществе «ВКонтакте» художник из Санкт-Петербурга Илья Тихомиров опубликовал подборку картин под общим названием «Ленинград в 2020 году».

На каждой из семи картин изображен общественный транспорт Петербурга с гиперболизированными инновациями. Кроме того, на картинах написаны строки, складывающиеся в следующее стихотворение: «Там, в две тысячи двадцатом (чтоб мне с места не сойти!) все автобусы, ребята, заряжают от сети. Там троллейбус без усов ездит по маршруту, там прокат авточасов: платишь за минуту. Там нежаркие трамваи, там в метро есть кольцевая, там такси: нажал на кнопку — приезжает по звонку! Но зато такие пробки… -Тихомиров, ты ку-ку?!».

Несостыковка как минимум одна – кольцевая линия в метро к 2020 ещё не планируется.

Илья Тихомиров известен тем, что рисует работы, посвященные в основном Петербургу и петербуржцам, в том числе обыгрываются вопросы городского транспорта.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургских кондукторов заменят автоматы по продаже билетов.