В Петербурге вновь эвакуировали «Континенты»

Торговые центры уже второй день подряд закрываются. По какой именно причине – пока не сообщается.

О повторной волне эвакуаций стало известно сегодня, 24 марта. Ближе к вечеру начали появляться посты в социальной сети «Вконтакте» о том, что посетителей трех торговых центров попросили покинуть помещение. Речь идет о «Континентах» на Байконурской, Звездной улицах и проспекте Стачек. При этом не совсем понятно, что случилось, так как очевидцы не уточняют причину эвакуаций. Возможно, виноват пожар или «лже-минеры».

Напоминаем, что вчера, в субботу, петербуржцы также не смогли спокойно сходить за покупками в некоторые торговые центры. В некоторых из них срабатывала пожарная сигнализация. К слову, из «Континентом» людей просят уйти второй день подряд.

Подобное уже случалось в Санкт-Петербурге в начале марта. Тогда по телефону «заминировали» более 600 объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в торговом центре “Орион” проходила эвакуация.