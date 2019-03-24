Выборгский замок обзавелся бесплатными днями для посещения

Теперь в одной из главнейших достопримечательностей Ленинградской области можно не платить один раз в месяц.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Бесплатным днем станет каждая третья среда, говорится на сайте Выборгского замка. Уточняется, что посетителям позволят на безвозмездной основе увидеть не только сам замок, но и разрешат посмотреть действующие экспозиции и выставки. Ближайшие бесплатный день для посещения – это 17 апреля.

Напоминаем, что о свободном входе в Выборгский замок говорили еще в конце 2018 года. Многие тогда решили, что бесплатно объект можно будет посетить с начала текущего года.

К слову, символ Выборга недавно реставрировали. Специалисты привели в порядок несколько башен, а также отремонтировали фасад.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в среду в Военно-морской музей можно сходить бесплатно.