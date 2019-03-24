В Петербурге разыскивают неравнодушных к экологии горожан

Добровольцы уберут Санкт-Петербург и сделают его немного чище. Фото: Pixabay

Добровольцы уберут Санкт-Петербург и сделают его немного чище. Фото: Pixabay

Им предлагают стать организаторами эстафеты «Чистые игры», которая состоится 18 мая.

Информация о поиске добровольцев появилась в социальной сети «Вконтакте». Уточняется, что необходимо найти еще около 20 человек, которые смогли бы собрать команду, найти волонтеров и провести игру. При этом инициативная группа марафона готова помочь самовыдвиженцам не только советами, но и оборудованием.

Известно, что за одну игру волонтеры могут собрать до пяти тонн мусора. Всего их пройдет 10 – в разных районах Санкт-Петербурга. Победителем станет та команда, которая сможет собрать больше всего отходов.

Напоминаем, что «Чистые игры» проходят в 207 городах России с 2014 года. с 2018 к нашей стране начали присоединяться и другие государства, желающие сделать города чище.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после короткого затишья под Колтушами опять появились навалы мусора.