Большой театр сообщил о смерти импресарио Виктора Хоххаузера

Виктор Хоххаузер ушел из жизни в 95 лет. Фото: Pixabay

Виктор Хоххаузер ушел из жизни в 95 лет. Фото: Pixabay

Виктор Хоххаузер умер на 96-году жизни в Лондоне. Он был знаменитым британским импресарио.

Виктор Хоххаузер ушел из жизни в госпитале 22 марта, сегодня, 24 марта, прошли его похороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра России Катерину Новикову.

Катерина Новикова сообщила, что смерть Виктора Хоххаузера – это большая потеря для искусства, а в особенности для культурных связей между Россией и Великобританией.

В 1939 году Виктор Хоххаузер переехал в Великобританию из Словакии, когда его семья была вынуждена бежать от нацистов.

Хоххаузер вместе со своей женой Лилиан первыми смогли вывезти из СССР на западные гастроли великих советских музыкантов и артистов. Кроме того, он на протяжении 50 лет организовывал гастроли Большого театра в Лондоне.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Большой театр кукол Петербурга расскажет о маленьком сложном человеке.