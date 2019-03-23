Большой театр кукол Петербурга расскажет о маленьком сложном человеке

Фестиваль “Маленький сложный человек” в БТК будет проходить до 1 апреля. Фото: http://newkidsfest.ru/
Фестиваль “Маленький сложный человек” в БТК будет проходить до 1 апреля. Фото: http://newkidsfest.ru/

С 27 марта по 1 апреля в БТК будет проходить фестиваль для детей и подростков. Фестиваль посветят спектаклям по современной литературе и драматургии.

С 27 марта в Большом театре кукол будет проходить фестиваль “Маленький сложный человек”, который продлится до 1 апреля. Об этом сообщили сотрудники театра.

В программу фестиваля вошли спектакли по современной литературе и драматургии для детей и подростков.

Режиссеры-участники фестиваля создавали специально для мероприятия эскизы спектаклей по новой детской литературе. Зрители увидят спектакли Ивана Пачина “Мой дедушка был вишней”, Михаила Сафронова “Никита и кит», Дмитрия Богданова “Дашенька, или История щенячьей жизни”.

В театре отмечают, что фестиваль может стать хорошей платформой для продвижения начинающих режиссёров в государственные театры.

Аудитория фестиваля, отмечают сотрудники, от 4 до 16 лет. Помимо этого, организаторы подготовили лекции, мастер-классы и книжную ярмарку. Эти мероприятия в рамках фестиваля будут проходить бесплатно.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте БТК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Рената Литвинова покажет в Петербурге свой первый спектакль.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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