Пропавшую в лесу Ленобласти девочку из лагеря «Пионер» нашли спасатели

Сотрудники МЧС вместе с добровольцами нашли 11-летнюю девочку, которая потерялась в лесу у деревни Лемболово в Ленобласти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вечером в воскресенье, 24 марта, в 17:22 дети ушли с преподавателем в лес на тренировку по спортивному ориентированию, которая проходила недалеко от железнодорожной станции Лемболово. К 20:00, возвращаясь обратно, ребенок куда-то исчез. После тщетных самостоятельных поисков администрация детского лагеря сообщила о пропаже ребенка в МЧС.

В спасательной операции, длившейся около девяти часов, было задействовано 18 групп, состоящих из 227 человек и специальная техника.

Отметим, что дети достаточно часто пропадают на соревнованиях по ориентированию на местности и это не единичный случай. Летом в Выборгском районе Петербурга на соревнованиях по спортивному ориентированию пропала 13-летняя девочка, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. Юная спортсменка не вернулась с маршрута в 15.30, но спасателей вызвали только в 17.15.