Таксисты Мурино отобрали у прохожих доллары

На поиски злоумышленников ушло меньше недели. Фото: pixabay.com
На поиски злоумышленников ушло меньше недели. Фото: pixabay.com

Полицейские заключили под стражу двух молодых людей за разбойное нападение.

В Мурино ограбили двух молодых людей, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 25 марта. Позже полицейские задержали подозреваемых — ими оказались таксисты города.

Нападение произошло 19 марта: двое мужчин 22 и 23 лет забрали у пострадавших 24 тысячи рублей и 200 долларов США, передают в полиции. По обменному курсу ЦБ РФ от 25 марта, 200 долларов США — это 12754 рубля.

В УМВД Всеволожского района Ленобласти возбудили дело и позже злоумышленников задержали: мужчины работали таксистами в Мурино и Петербурге. Сейчас их заключили под стражу, передают в МВД Петербурга. Судя по статье, мужчины применили оружие при ограблении — а значит могут попасть в тюрьму на срок до 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что молодых людей задержали за ограбление месячной давности.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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