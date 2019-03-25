Полицейские разыскивают водителя грузоперевозок, который скрылся с чужим грузом

В Ленобласти сотрудник компании по грузоперевозкам не дождался оплаты за проделанную работу и скрылся вместе с грузом заказчика в неизвестном направлении. Об этом написала в заявлении потерпевшая, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Копорье в Ломоносовском районе Ленинградской области в воскресенье, 24 марта. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов начата проверка происшествия, выясняются все обстоятельства и причины преступления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге задержаны воры – рецидивисты. Сотрудниками полиции Северной столицы были задержаны двое мужчин за кражу ценных вещей из частного дома. В ходе расследования полицейским удалось установить, что 44-летний мужчина и его 31-летний подельник совершили еще 16 аналогичных краж в Кировском районе Ленобласти.