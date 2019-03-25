От переохлаждения и травм в больнице Петербурга умер мужчина

В Петербурге скончался мужчина, госпитализированный со множественными травмами и переохлаждением.

Как стало известно Gazeta.SPb, 58-летний петербуржец был доставлен в больницу 21 марта. Его нашли на Заневском проспекте, 71. На теле мужчины врачи обнаружили гематомы и ссадины. Кроме того, у него выявили сильное переохлаждение.

Отмечается, что пациент находился в критическом состоянии и не в силах был отвечать на какие-либо вопросы.

По данному факту правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего с пострадавшим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге осудили мужчину за убийство жены из ревности.

По данным центра реабилитации диких животных в Рапполово, крокодил Гена ушёл из жизни ночью.

Животное страдало из-за нарушения кальциевого обмена веществ. По словам сотрудников «Велеса», этот недуг у крокодилов сопровождается хроническим расстройством пищеварения, которое протекает бессимптомно.