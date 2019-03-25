В Ленобласти задержан подозреваемый, зарезавший сожительницу

Мужчина с ножом напал на женщину и её дочь Фото: Pixabay

Мужчина с ножом напал на женщину и её дочь Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области полиция проводит проверку по факту убийства женщины и получения телесного повреждения её дочери.

Как стало известно Gazeta. SPb, сегодня, 25 марта в поселке Ольшаники после совместного распития алкоголя между 43-летним мужчиной и его 39-летней сожительницей произошёл конфликт.

В ходе ссоры злоумышленник, воспользовавшись ножом, нанёс смертельное ранение своей сожительнице. После чего ударил ножом ее 20-летнюю дочь и скрылся с места происшествия, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Молодая потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жена зарезала избившего ее мужа в Ленобласти.

Супруги совместно распивали спиртное в деревне Лампово Гатчинского района. После чего между ними вспыхнула ссора.