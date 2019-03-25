Суд оштрафовал ответственного за гололед и снег на мосту Бетанкура на 20 000 рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал начальника автоколоны ООО «ПрофиТорг» Романа Цветкова за плохую уборку моста Бетанкура минувшей зимой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На Романа Цветкова, работающего на должности начальника автоколонны ООО «Профи Торг», была возложена ответственность за состояние дороги, но требование по ее очистке в положенный период времени он не выполнил, чем повлек возможность угрозы возникновения аварий.

Цветков признал свою вину и заявил, что дорогу не успели убрать полностью из-за слишком большого количества выпавшего снега. Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге побит восьмилетний рекорд по высоте выпавшего снега.