Жильцам одного из домов Петербурга незаконно начисляли плату за домофон

Договор с жильцам заключен не был Фото: Pixabay

Договор с жильцам заключен не был Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга прокуратура пресекла незаконное начисление платы за обслуживание домофонов.

Согласно материалам дела, после поступивших от жильцов жалоб прокуратура организовала проверку по факту незаконного начисления платы за обслуживание домофонов.

В ходе проверки выяснилось, что в ноябре 2018 года жителям дома 16, расположенного на переулке Матюшенко, ООО «Цифрал-Сервис-Авалон» выставило счета об имеющемся долге за техническое обслуживание домофона, сообщили в городской прокуратуре.

Однако работы по обслуживанию домофона по указанному адресу, а также выставление квитанции жильцам на их оплату организация осуществляет неправомерно. Соответствующий договор, заключённый с жителями дома, отсутствует.

Генерального директора ООО «Цифрал-Сервис-Авалон» обязали устранить нарушения. Жильцам дома перестали начислять плату за обслуживание домофонов.

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