За мошенничество с кредитами на 13 млн мужчина отправится в колонию

Фото: https://pixabay.com 
Фото: https://pixabay.com 

В Петербурге суд признал виновным мужчину, обманным путём похитившего чужое имущество в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, с 2013 по 2014 года Заза Рижинашвили вступил в сговор со своей знакомой, злоупотребляющей алкоголем. Он занёс ее данные в уставные документы ООО «ГарантТорг» в качестве гендиректора.

После чего подсудимый приобрёл себе поддельный паспорт и предоставил необходимый пакет документов в банки ЗАО «Банк Интеза», «ЛЕНОБЛБАНК» и «МДМ Банк», сообщили в городской прокуратуре.

Таким обманным путём, представляемой им организации одобрили кредиты: денежные средства поступили на расчетный счет ООО «ГарантТорг». Общая сумма украденных средств составила 13,3 млн рублей.

Во время рассмотрения дела в суде, Рижинашвили исчез — его объявили в розыск. Однако беглеца нашли, судебное разбирательство продолжилось.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что житель посёлка Саперное отправится в колонию за убийство знакомого.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
мошенничество прокуратура спб
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