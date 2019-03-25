Эксперты: рождаемость в Петербурге повысят правильные мысли

За 2018 год естественный прирост населения в Петербурге составил всего 4000 человек, а новорожденных по сравнению с 2017 годом стало меньше на 2,5 тысячи. Жители Северной столицы рожают меньше в связи с модой и трендами общественного мнения, считают эксперты, опрошенные GazetaSpb.

В 2018 году население Петербурга достигло 5 млн 384 тыс. человек, сообщил комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 25 марта. За год оно увеличилось на 32 тыс. человек, однако, естественный прирост составил всего 4000 человек. Остальные 28 тыс. человек – это мигранты.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает проблемой рост населения за счет мигрантов, а не за счет рождаемости. По его мнению на рождаемость влияет далеко не только экономический фактор. В Германии, где уровень жизни населения высок, рожают мало, но вот в Палестине, где с уровнем жизни противоположная ситуация, рождаемость на высоте, говорит Милонов.

«Поэтому в повышении рождаемости Петербургу не поможет только лишь увеличение каких-то экономических показателей. Больше детских садиков, повышение выплат матерям сыграют роль, но важен другой фактор – идейный. Нет пропаганды многодетности, а она бы повысила рождаемость», — сказал Виталий Милонов.

Также Виталий Милонов отмечает, чтобы частично решить проблему рождаемости в Петербурге, нужно меньше строить жилых домов и направлять участки земли под детские сады, школы и другие объекты социальной инфраструктуры.

Основатель петербургской сети секс-шопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин полагает, что на рождаемость в Петербурге влияет настроение города. Люди словно живут в болоте и им не до сексуальной культуры, объясняет эксперт. В Петербурге, в частности, в отличие от Москвы, нет увлеченности секс-игрушками и такой раскрепощенности в сексуальном плане, потому что Петербург сам по себе консервативный город. «Например, если в Москве работает около 500-600 секс-шопов, то в Петербурге всего 60-70, то есть почти в 10 раз меньше. Также на меньшую рождаемость влияет пропаганда «красивой жизни», в частности, построение успешной карьеры, — говорит Максимилиан Лапин.

Повысить рождаемость в Петербурге сможет освобождение города от зажатости, от консервативности. Кроме того, считает эксперт, больше рожать петербурженки начнут, если вести пропаганду понимания себя. Речь идет о различных тренингах по психологии семейных отношений. Людей нужно просвещать, считает Максимилиан Лапин, чтобы они понимали ценность семьи и сами принимали решение о её создании без давления со стороны властей.

Всего в городе на Неве, согласно статистике Комитета записи актов гражданского состояния, в 2018 году родилось 64 573 детей — и это меньше, чем в 2017 году, на 2500 человек, тогда на свет появилось 67 137 малышей.