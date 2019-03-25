На «ВКонтакте» снова подали в суд

Иск ещё не принят к производству. Фото: Pixabay

Иск ещё не принят к производству. Фото: Pixabay

Четверо уроженцев Татарстана, являющиеся участниками штаба Алексея Навального, подали иск в суд в Санкт-Петербурге к ООО «ВКонтакте». Истцы требуют возместить им 100 тысяч рублей.

Истцами выступили Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов, сообщает ТАСС. Они обвиняют руководство социальной сети в незаконной передаче их личных данных Центру по противодействию экстремизму МВД Татарстана.

Иск зарегистрирован в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

Истцы требуют возместить им ущерб в 100 тысяч рублей за передачу персональных данных без получения их согласия. Иск пока не принят к производству.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге суд встал на сторону «ВКонтакте» в вопросе разглашения данных. Иск подала участница штаба Алексея Навального Лилия Чанышева за передачу личных данных правоохранительным органам.