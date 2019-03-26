В Днепровском переулке появилась мусорка под окнами жилого дома

Контейнеры под окнами дома № 10 в Днепровском переулке. Фото: «Живем на Васильевском»

Контейнеры под окнами дома № 10 в Днепровском переулке. Фото: «Живем на Васильевском»

Контейнеры для сбора мусора установили прямо под окнами одного из жилых домов в Днепровском переулке на Васильевском острове в Петербурге.

Жители Василеостровского района возмущенные происходящим сообщают в социальной сети «Вконтакте», что при сильном ветре мусорные баки перегораживают проезжую часть, а мусор разлетается по соседним улицам.

Горожане считают, что расположение мусорных баков грубо нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, согласно которым, мусорные контейнеры не должны находиться рядом с пешеходными переходами, проезжей частью, газонами, арками и узкими проходами.

В администрации Василеостровского района на возникновение помойки под окнами пока никак не отреагировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на берегу Васильевского острова образовалась помойка.

«Под видом снега вывозили мусор, вы видите, строительный мусор. Что еще здесь, никто не знает, но по крайней мере вместо белого песка сейчас здесь просто лунный ландшафт. Как после вулкана, все покрыто пеплом», — поделился своим мнением один из жителей острова.