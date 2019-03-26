Неизвестные «обчистили» автосервис на 350 тысяч рублей

Неизвестным удалось вынести из мастерской по ремонту автомобилей инструментария на сумму более 350 тысяч рублей. В перечень похищенного вошли инструменты, сварочный аппарат, техника, горелки и др.

Инцидент произошел 25 марта в помещении бокса по ремонту автомобилей на Малой Балканской улице Северной столицы. Злоумышленники пробрались в ремонтные мастерские и похитили имущество на сумму более 350 тысяч рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские Фрунзенского района начали поиск злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге задержан молодой человек, которого обвиняют в 30 квартирных кражах. Он всегда проникал в квартиру через окно и выбирался из нее точно так же, никогда не ломал замки или двери. За свои 24 года он уже трижды был осужден за кражи, но его, кажется, ничто не способно остановить. Иногда он умудрялся остаться незамеченным даже тогда, когда в квартире спали жильцы.