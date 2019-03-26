В Петербурге 53-летнего тренера подозревают в педофилии

Тренер одного из баскетбольных клубов насильно заставлял заниматься с ним сексуальными утехами 12-летних школьниц. Причем проделывал такие действия 53-летний мужчина неоднократно. В январе 2019 года он заставил переспать с ним школьницу, находясь в Эстонии.

Вернувшись в Петербург, мужчина не остановился и повторил насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетней в одной из школ Московского района города.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что извращенец в Ленобласти изнасиловал школьницу и вернул домой. Отец пострадавшей девочки успел запомнить машину, которая привезла его травмированную во всех планах дочь. Следователи уже установили водителя.