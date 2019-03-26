Жители Петербурга обсуждают утренний снег в соцсетях

В понедельник Санкт-Петербург накрыла метель: в городе -1 градус мороза и ветер в 8 м/с.

Утром в понедельник 26 марта Санкт-Петербург накрыл снег: в городе -1 градус мороза и сильный ветер с северо-запада в 8 м/с.

Жители города активно обсуждают утренний снег в социальных сетях: кто-то винит в непогоде американцев (конечно, в шутку), кто-то сочувствует скворцам, которые накануне вернулись в Санкт-Петербург и кормились на газонах, кто-то с горечью вспоминает, как вчера в разговоре с друзьями и родными из других городов хвастался, что “у нас все растаяло”.

Метель вызвала несколько транспортных аварий в разных районах города, на дорогах скользко. Сейчас в Санкт-Петербурге 4 балла пробок, по данным “Яндекс” — немного, но выше, чем обычно в это время суток. А еще накануне Gazeta.SPb сообщила, что в Летнем саду Петербурга распустились подснежники.