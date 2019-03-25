В Летнем саду Петербурга зацвели подснежники

О первых цветах сообщают и жители Санкт-Петербурга в социальных сетях.

В Летнем саду зацвели подснежники, сообщили сотрудники сада в социальной сети 25 марта. По их словам, это значит, что в Петербурга официально пришла весна. Увидеть их можно до 1 апреля — в этот день сад закроют на плановую просушку. В Летнем саду призвали петербуржцев как можно больше гулять и дышать свежим воздухом после тяжелой зимы.

О первых распустившихся в Санкт-Петербурге цветах сообщили и жители города в социальных сетях — подснежники заметили в Красногвардейском районе Петербурга.

Весна наступает неотвратимо — и пусть сегодня в Санкт-Петербурге еще только +4 градуса тепла, светит солнце, а в город после зимовки вернулись скворцы. Их заметили на Васильевском острове Петербурга, об этом Gazeta.SPb сообщила ранее.