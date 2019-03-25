На Васильевском острове заметили вернувшихся скворцов

В Ленинградскую область после зимовки в теплых краях вернулась белая цапля.

В Санкт-Петербург прилетели скворцы: жители Васильевского острова Петербурга сообщили в социальных сетях 25 марта, что видели вернувшихся пернатых мигрантов в Опочининском саду. Как сообщили горожане, скворцы распевали весенние песни, несмотря на пронизывающий ветер — на выходных в Петербурге порывы достигали 15 м/с, по данным ГУ МЧС.

Скворцы на зиму улетают в Испанию, Грецию, южную Италию, северное побережье Африки и Среднюю Азию. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что петербургский орнитолог Вячеслав Заметня оповестил жителей, что в город вернулись самые первые птицы-мигранты — чибисы и чирки-свистунки. Накануне ученый сообщил в соцсети, что видел в Ленинградской области прилетевшую назад белую цаплю.

Погода в Петербурге, впрочем, пока не слишком весенняя — сейчас 25 марта в Петербурге 0 градусов тепла.