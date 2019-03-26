Группа подростков задержана за ограбление супермаркета на Тележной

Самому старшему из воров было 19 лет. Фото: Рixabay

Самому старшему из воров было 19 лет. Фото: Рixabay

Компания подростков вошла в магазин и начала открыто воровать товар с полок, после чего скрылась с места происшествия. По «горячим» следам сотрудникам полиции удалось задержать десятерых молодых людей. Самому старшему из них было 19 лет.

Об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пятеро подростков оказались школьниками, трое студентами колледжей, остальные «воришки» нигде не работают и не учатся. Инцидент произошел в понедельник, 25 марта, около 19.20 на Тележной улице в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жительница Кингисеппа, заставлявшая дочь воровать в магазине, пойдет под суд.