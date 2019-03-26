Вор не подождал 16 дней и отправился в колонию строгого режима

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении грабителей.

По версии следствия, воры проникли в квартиру, вскрыв замок входной двери, и похитили имущество на сумму 55 тыс. рублей. При этом один грабителей имел не снятую судимость, которая должна была аннулироваться в ближайшие 16 дней.

Подсудимые полностью признали свою вину.

Суд назначил наказание одному из воров 1,5 лет условно с испытательным сроком на 3 года, второму – в виде лишения свободы на 1 год и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пушкине раскрыта квартирная кража на 5,5 млн рублей.