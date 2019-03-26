Финны ищут российских кибершпионов, а находят китайский след

Supo - это полиция безопасности Финляндии. Она занимается контрразведкой и борьбой с международной преступностью. Фото:pixabay

Supo - это полиция безопасности Финляндии. Она занимается контрразведкой и борьбой с международной преступностью. Фото:pixabay

Особый интерес к Финляндии в прошлом году проявили спецслужбы России и Китая.

Согласно годовому отчёту Полиции безопасности Финляндии (Supo), в стране находится много представителей иностранных разведок. Штатные сотрудники спецслужб работают, в основном, под дипломатическим прикрытием, а непосредственно сбором информации занимается местная агентура.

Особый интерес Финляндия представляет для разведок России и Китая. Наиболее активным направлением деятельности стал кибершпионаж. Впрочем, спецслужбы действуют и традиционными методами.

Кроме получения разведывательных данных шпионов интересуют персональные данные граждан, а также вербовка агентов, необходимых для лоббирования политических решений и влияния на общественное мнение внутри страны.

Как следует из опубликованного отчета Supo, иностранные спецслужбы в Финляндии год за годом интересуются дебатами в НАТО, внешней политикой и политикой безопасности, позицией Финляндии в политике санкций ЕС и ситуацией в области безопасности в регионе Балтийского моря. При этом весенние выборы в парламент Финляндии их интересуют мало. Но на выборы в Европейский парламент влияние может быть оказано.

Конкретные примеры деятельности иностранных спецслужб финская контрразведка не сообщает.

На фоне отчета полиции безопасности обращает на себя внимание набирающий обороты в Скандинавии скандал, возможно связанный с кибершпионажем.

Общественная телерадиокомпания Норвегии NRK сообщила, что телефоны Nokia 7 Plus, выпущенные компанией HMD Global, передавали личные данные владельцев аппаратов на китайские сервера. При этом утечка касалась не только жителей Норвегии, а всех пользователей этих популярных аппаратов, в том числе и в других странах, и не только в Скандинавии.

Отправленные в Китай данные включали в себя информацию о местоположении телефона, номер SIM-карты и серийный номер прибора. Производитель телефонов уже заявил, что это ошибка в программном обеспечении телефонов, предназначенных для внутреннего китайского рынка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что российский ВПК рассекретил роботов-убийц.