Театралы Петербурга исключил советника Беглова за “безумное” развитие культуры

Терпение сотрудников петербургского отделения СТД “лопнуло” 26 марта. Последней каплей стала программа развития культуры города до 2023 года, предложенная Рудольфом Фурмановым.

Сегодня стало известно, что правление петербургского отделения Союза театральных деятелей исключило главу театра “Русская антреприза” Рудольфа Фурманова. Об этом сообщает “Фонтанка” со ссылкой на источник в культурной среде города.

Как сообщает ведомство, после информации про исключение советника действующего губернатора города Александра Беглова из рядов СТД, они связались с главой отделения, актером Сергеем Паршиным, который заявил, что вопрос про исключение был поднят ранее, Решение должны утвердить в столице.

“Последней” капле стала программа развития культуры Петербурга, которую СТД опубликовал у себя в Facebook. Программу разработал Фурмановым, она предполагает развитие до 2023 года. Однако ее раскритиковали, назвали “безумной”, “несостоятельной” и “безграмотной”. Деятели культуры также уверяли, что советник Беглова действует в своих интересах.