Экс-сотрудника Комитета по природном ресурсам Ленобласти посадили за взятку на 8,5 лет

Также его лишили права занимать государственные должности три года. Фото: https://pixabay.com
Также его лишили права занимать государственные должности три года. Фото: https://pixabay.com

Также Красногвардейский районный суд Петербурга обязал Сергея Степутенко выплатить штраф в размере 10 млн рублей.

Приговор был вынесен по уголовному делу в отношении Сергея Степутенко. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня. Бывшего чиновника признали виновным за взятки. Степутенко занимал должность начальника административного департамента Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в период с 2015 года до середины 2016 года. В это время он получил взятку в размере 3,7 млн рублей.

Как сообщает прокуратура, для предоставления в пользование трем организациям земельного участка Ленобласти требовалось разрешение комитета. Они обратились к генеральному директору ООО “Юста” с этой просьбой. В свою очередь, Степутенко обещал генеральному за деньги оказать содействие в случае судебного спора.

В результате бывший чиновник был признан виновным. Его лишили свободы на 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 10 млн рублей. Также его лишили права занимать государственные должности три года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Ленобласти назначил Павла Немчинова председателем комитета по природным ресурсам.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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