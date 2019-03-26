Экс-сотрудника Комитета по природном ресурсам Ленобласти посадили за взятку на 8,5 лет

Также Красногвардейский районный суд Петербурга обязал Сергея Степутенко выплатить штраф в размере 10 млн рублей.

Приговор был вынесен по уголовному делу в отношении Сергея Степутенко. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня. Бывшего чиновника признали виновным за взятки. Степутенко занимал должность начальника административного департамента Комитета по природным ресурсам Ленинградской области в период с 2015 года до середины 2016 года. В это время он получил взятку в размере 3,7 млн рублей.

Как сообщает прокуратура, для предоставления в пользование трем организациям земельного участка Ленобласти требовалось разрешение комитета. Они обратились к генеральному директору ООО “Юста” с этой просьбой. В свою очередь, Степутенко обещал генеральному за деньги оказать содействие в случае судебного спора.

В результате бывший чиновник был признан виновным. Его лишили свободы на 8,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 10 млн рублей. Также его лишили права занимать государственные должности три года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Ленобласти назначил Павла Немчинова председателем комитета по природным ресурсам.