Экс-министр Абызов подозревается в хищении четырех миллиардов

Михаил Абызов провернул мошенническую схему со своими сообщниками. Фото: sledcom.ru
Михаил Абызов провернул мошенническую схему со своими сообщниками. Фото: sledcom.ru

ФСБ задержало не только политического деятеля, но и еще нескольких фигурантов дела о пропаже крупной суммы.

О том, что бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова отправили под арест, стало известно сегодня, 26 марта. По предварительным данным, чиновник и еще несколько человек организовали преступное сообщество с целью хищения четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Из-за преступных действий было «поставлено под угрозы устойчивое экономическое развитие и энергетическая безопасность ряда регионов», передает слова представителя Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко издание Lenta.ru.

Сейчас Абызова и его сообщников обвиняют в организации и участиее в преступном сообществе, а также в мошенничестве.

Напоминаем, что Абызов занимал свой пост с 2012 по 2018 год – его сняли с должности, так как она была упразднена.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Гатчине арестовали подозреваемого во взяточничестве.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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