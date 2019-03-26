Противозачаточные таблетки для мужчин прошли первые испытания

Таблетки могут появиться в продаже только через 10 лет. Фото: Pixabay

Таблетки могут появиться в продаже только через 10 лет. Фото: Pixabay

Специалисты признали, что они безопасны, но пока что рано говорить о том, насколько таблетки эффективны.

Пилюли протестировали на 30 мужчинах, и эксперты остались довольны результатами. Они не навредили здоровью подопытных, а также не повлияли на либидо. Ученые рассказывают, что в новых контрацептивах для мужчин содержится для гормона – один из них подавляет продукцию тестостерона, а другой восполняет его недостаток. Принцип работы таких пилюль очень похож на женские, только мужская таблетка борется со сперматозоидами.

Пока что специалисты не могут сказать наверняка, когда ее можно будет купить в любой аптеке. Для начала эксперты проведут еще ряд исследований: им нужно на протяжении долгого времени наблюдать за парами, которые согласятся принимать противозачаточные, чтобы оценить эффективность. Есть мнение, что таблетки в таком случае могу появиться примерно через 10 лет.

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