Чаще всего люди думают о сексе во время болезни

В болезненном состоянии у человека активнее работает центральная нервная система, что является причиной учащения мыслей об интимной близости.
Группой ученых было проведено исследование, которое показало, что желание заняться сексом во время болезни увеличивается в связи с запуском в организме защитного механизма, сообщает Planet Today.
Ученые провели эксперимент, в котором 11 добровольцев сдавали кровь после занятий любовью. Анализ показал, что во время секса в крови повышается содержание гормонов, а также лимфоциты и цитокины начинают работать активнее.
Кроме того, после завершения полового акта организм человека вырабатывает больше веществ, выполняющих защитную функцию. Также дополнительно выбрасывается адреналин.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что курение отца негативнее влияет на ребенка, чем курение матери. Риск развития у ребенка врожденного порока сердца увеличивается на 74%.