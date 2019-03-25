Чаще всего люди думают о сексе во время болезни

После занятий любовью происходит выброс адреналина в кровь. Фото: Pixabay

После занятий любовью происходит выброс адреналина в кровь. Фото: Pixabay

В болезненном состоянии у человека активнее работает центральная нервная система, что является причиной учащения мыслей об интимной близости.

Группой ученых было проведено исследование, которое показало, что желание заняться сексом во время болезни увеличивается в связи с запуском в организме защитного механизма, сообщает Planet Today.

Ученые провели эксперимент, в котором 11 добровольцев сдавали кровь после занятий любовью. Анализ показал, что во время секса в крови повышается содержание гормонов, а также лимфоциты и цитокины начинают работать активнее.

Кроме того, после завершения полового акта организм человека вырабатывает больше веществ, выполняющих защитную функцию. Также дополнительно выбрасывается адреналин.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что курение отца негативнее влияет на ребенка, чем курение матери. Риск развития у ребенка врожденного порока сердца увеличивается на 74%.