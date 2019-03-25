Курение отца негативнее влияет на ребенка, чем курение матери

Риск развития врожденного порока сердца у детей курящего отца увеличивается на 74%.

Исследование проводилось группой китайский ученых, результаты которого опубликовал научный новостной портал ScienceDaily.

Ученые из Центрального южного университета в городе Чанша, Центральный Китай провели анализ более 125-и исследований. Участие в них принимали более 8 миллионов человек, в том числе более 137 тысяч детей с врожденным пороком сердца.

В предыдущих работах ученых рассматривалось исключительно влияние курения на организм женщины. Однако впервые специалисты обратили внимание на курящих отцов и пассивное курение матерей.

Установлено, что влияние обоих родителей негативно сказывается на будущее потомство, однако в случае курящего отца риск ВПС у детей увеличивался на 74%, а в случае курящей матери — на 25%.

Ученые выяснили, что наибольший вред оказывает пассивное курение мам. В данном случае риск рождения ребенка с ВПС возрастал на 124%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые выявили зависимость степени доверия человека от настроения.