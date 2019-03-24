Степень доверия человека зависит от настроения

Предсказать поведение человека с плохим настроением почти невозможно. Фото: Pixabay
Предсказать поведение человека с плохим настроением почти невозможно. Фото: Pixabay

Международная группа ученых провела ряд экспериментов, целью которых было выяснить взаимосвязь уровня доверия и настроения человека.

Ученые из Университета Цюриха и Университета Амстердама на протяжении долгого времени работали над данным исследованием. Они пытались выяснить что именно влияет на степень доверия между людьми.

Специалисты поставили несколько экспериментов, в ходе которых они наблюдали за людьми, их реакцией на позитивные и негативные эмоции собеседников, на отношения других людей к ним.

Выяснилось, что негативные эмоции могут снизить уровень доверия к человеку, который их спровоцировал. Кроме того, когда человек чувствовал себя небезопасно, доверие вовсе исчезало.

Также ученые заметили, что крайне сложно предсказать поведение человека, который находится в плохом настроении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ИТМО выяснили, что пробиотики позитивно влияют на кишечник.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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