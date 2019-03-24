В ИТМО выяснили, что пробиотики позитивно влияют на кишечник

От употребления кисломолочных продуктов доля полезных организмов в кишечнике увеличивается в 1,5 раза. Фото: Pixabay

От употребления кисломолочных продуктов доля полезных организмов в кишечнике увеличивается в 1,5 раза. Фото: Pixabay

Российскими учеными был проведен эксперимент, направленный на выявление реальной пользы от употребления кисломолочных продуктов с пробиотиками.

В ходе эксперименты 150 добровольцев в течении месяца ежедневно употребляли в пищу йогурт с пробиотиками. С помощью метагеномного анализа ученым удалось выяснить, что доля бифидобактерий, которые положительно сказываются на здоровье человека, в среднем увеличилась с 2% до 3% от общего состава микробиоты кишечника.

О результатах исследования сообщил научный сотрудник ИТМО Александр Тяхт.

Кроме того, ученый отметил, что данное исследование в перспективе может помочь в составлении правильного рациона питания человека.

Известно, что бифидобактерии способствуют нормализации работы кишечника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители Петербурга жалуются на дефицит жизненно необходимых лекарств.