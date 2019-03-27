Пособника ИГ, переводившего деньги террористам, задержали в Петербурге

Пособник террористической группировки, деятельность которой на территории РФ запрещена Верховным судом также отправлял коды доступа для активации интернет-мессенджеров.

Пособник был задержан 26 марта правоохранительными органами Петербурга, сообщает “Мойка78” со ссылкой на источник в полиции. Мужчина оказывал содействие группировке “Исламского государства” (террористическая группировки, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена Верховным судом).

Он регулярно переводил деньги с банковских карт, а также отправлял сим-карты с абонентскими номерами российских операторов и коды доступа для активации интернет-мессенджеров. Пользователи были зарегистрированы на территории Сирии.

Правоохранительные органы при задержании обнаружили у подозреваемого в телефоне переписку с неустановленными лицами в Сирии, которые находятся в составе террористической группировки.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга приговорил вербовщика ИГИЛ к десяти годам колонии.