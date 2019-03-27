На российско-эстонской границе двое из Марокко пытались незаконно пересечь границу и вступили в бой с пограничниками

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Пограничное управление ФСБ России по СПб и ЛО

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Пограничное управление ФСБ России по СПб и ЛО

Они оказывали сопротивление и не оставляли попытки попасть в Эстонию. Только предупреждение пограничников о возможном применение оружия остановило иностранцев.

Инцидент произошел около 06:00 25 марта, сообщают сегодня Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое подданных Королевства Марокко пытались пересечь российско-эстонскую границу. Они были замечены пограничным нарядом от КПП “Ивангород”. Сотрудники пункта пытались остановить неизвестных и требовали немедленно остановиться. Однако это никак не подействовало на злоумышленников. После предупреждения они только ускорили свой шаг и направились к железнодорожному мосту на реке Нарва в направлении Эстонской Республики.

Спустя время пограничники все-таки задержали одного иностранца. Второй неизвестный, оказав сопротивление (нанес травму головы гражданскому лицу), продолжил движение в направлении границы. Отчаявшись, мужчина начал угрожать, что применит холодное оружие и требовал пустить его в Эстонию. Пограничникам пришлось предупредить, что будет применено оружие, если он продолжит свой путь. Злоумышленник сдался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пограничники поймали на границе нелегалов из Шри-Ланка.