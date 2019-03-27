“Мясо без документов” продавали на Будапештской

Также непонятно, откуда и в каком количестве предпринимателю поступила эта продукция. Фото: https://pixabay.com

Также непонятно, откуда и в каком количестве предпринимателю поступила эта продукция. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура проверила торговую точку во Фрунзенском районе и не нашла сопроводительные документы на продукцию. Также непонятно, как проходила утилизация отходов.

Теперь предпринимателю грозят штрафы за нарушения по обращению с отходами при продаже мясной продукции. О несоответствие законодательству и отсутствие документов стало ясно после проверки торговой точки на Будапештской во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сегодня сообщают сотрудники прокуратуры города.

В помещении магазина хранилась, перерабатывалась, а далее выставлялась на прилавок продукция животного происхождения частично без ветеринарных сопроводительных документов и иной информации. Отсутствие документов не позволяет установить безопасность товара для потребителя.

Также непонятно, откуда и в каком количестве предпринимателю поступала эта продукция.

Утилизация отходов также проходила с нарушениями. Учет отходов не велся, они накапливались и хранились совместно с бытовыми и пищевыми отходами.

Прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дела об административном правонарушении и потребовала устранить все нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кладовщик незаконно продавал чужое мясо и заработал почти полмиллиона.