Мужчина заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Суд вынес вердикт в виде двух лет ограничения свободы и двух лет запрета заниматься строительной деятельностей. Фото: Рixabay

Суд вынес вердикт в виде двух лет ограничения свободы и двух лет запрета заниматься строительной деятельностей. Фото: Рixabay

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Свиридова виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд вынес вердикт в виде двух лет ограничения свободы и двух лет запрета заниматься строительной и ремонтной деятельностью зданий и сооружений.

По данным Петроградского районного суда, Свиридов занимался перепланировкой двух квартир на первом и втором этажах в одну двухэтажную в доме № 57 по Каменноостровскому проспекту.

22 июля 2017 года между 2 и 3 этажами провалился пол, а по перекрытиям 4 и 5 этажей пошли трещины и возникла угроза обрушения пролетов. В аварийном подъезде был отключен газ, вода, электричество, а 30 жителей были переселены в маневренный фонд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что незаконное строительство мансарды в доме на Миллионной обойдется предпринимателю в 300 часов исправительных работ.