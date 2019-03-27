Снежный вторник в Петербурге привел к 445 дорожным авариям

В ДТП пострадало 27 человек, из них трое детей. На дорогах по-прежнему скользко.

Во вторник 26 марта в Санкт-Петербурге повалил снег — температура упала до -1 градуса, а пользователи соцсетей ежечасно сообщали о новых авариях на дорогах Санкт-Петербурге. В среду 27 марта управление ГИБДД сообщило, что за вторник в Петербурге зарегистрировали 445 дорожных аварий — пострадало 27 человек.

За день в ДТП никто не погиб — но в больницу отправили трех детей. В Ленобласти сообщили о 102 дорожных авариях, пострадало 10 человек.

На дорогах скользко в том числе сегодня — и сервис Яндекс.Пробки регистрирует 4 балла сложности дорожной обстановки, что выше, чем обычный показатель в это время дня. В Петербурга +3 градуса тепла, солнечно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что трассу А-114 перекрыли из-за смертельного ДТП.