Снежный вторник в Петербурге привел к 445 дорожным авариям

Управление ГИББД опубликовало статистику происшествий за 26 марта. Фото: ГИБДД
Управление ГИББД опубликовало статистику происшествий за 26 марта. Фото: ГИБДД

В ДТП пострадало 27 человек, из них трое детей. На дорогах по-прежнему скользко.

Во вторник 26 марта в Санкт-Петербурге повалил снег — температура упала до -1 градуса, а пользователи соцсетей ежечасно сообщали о новых авариях на дорогах Санкт-Петербурге. В среду 27 марта управление ГИБДД сообщило, что за вторник в Петербурге зарегистрировали 445 дорожных аварий — пострадало 27 человек.

За день в ДТП никто не погиб — но в больницу отправили трех детей. В Ленобласти сообщили о 102 дорожных авариях, пострадало 10 человек.

На дорогах скользко в том числе сегодня — и сервис Яндекс.Пробки регистрирует 4 балла сложности дорожной обстановки, что выше, чем обычный показатель в это время дня. В Петербурга +3 градуса тепла, солнечно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что трассу А-114 перекрыли из-за смертельного ДТП.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
гибдд гололед дороги дтп снег статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тыс. рублей
Картины путешественника Федора Конюхова представят на выставке в Петербурге
Сильная авария на Софийской затруднила движение транспорта
В WhatsApp появится новый «темный» режим
Америка хочет запретить продажу iPhone
Ученые рассказали, как продлить молодость
Очевидец рассказал об охраннике, который избил двух парней в ТЦ «Лиговъ»
В Петергофе подросток спас из ледяной воды собаку