В Ленобласти злоумышленники ограбили и избили таксиста

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые избили водителя такси и похитили у него 2000 рублей.

Инцидент произошел в среду, 27 марта, около часа ночи в деревне Аро у дома №70 на улице Полевой. Двое неизвестных пассажиров, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили 26-летнего такси и отобрали у него 2 000 рублей выручки, после чего скрылись с места преступления.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По факту разбойного ограбления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в городе Мурино ограбили двух молодых людей. Позже полицейские задержали подозреваемых — ими оказались таксисты города.