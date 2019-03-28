В Петербурге задержали бывшего начальника “наркотического” отдела за желание помочь наркодилеру

В своей новой должности сотрудники полиции не проработал и месяца. Экс-начальник и его подчиненный предлагали наркодилеру избежать наказания на крупную денежную сумму.

Сговор двух сотрудников полиции был выявлен после оперативного эксперимента в Красногвардейском районе Петербурга. Начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Красногвардейского УМВД и оперативник из отделения по борьбе с преступлениями против личности предложили наркодилеру взятку в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Также сотрудники полиции предлагали “накинуть” продавцу еще несколько эпизодов для убедительности.

Деньги посредник был готов забрать вечером 25 марта в кафе на шоссе Революции. Он получил 8 купюр по пять тысяч рублей и 149 бумажек с такой же картинкой. А уже через сутки бывшие сотрудники полиции были задержаны.

Теперь по данному факту проводят проверку. Если вина предполагаемых злоумышленников будет доказана, то они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейских Петербурга поймали на взятках. Они были задержаны по подозрению в вымогательстве денег у мигрантов, работающих на стройке.