Минсельхоз отметил у россиян тягу к «сладенькому»

В 2018 году жители России превысили норму потребления сахара почти в два раза. Такие данные сообщили в Минсельхоз.

В ведомстве не рекомендуют выходить за нормативные рамки потребления свободных сахаров, которая составляет 10% от общей потребляемой энергии. Снижение планки до 5% и ниже позволит избежать различных заболеваний.

Минздрав РФ отмечает, что в год можно употреблять не более 24 кг сахара. Однако за минувший год россияне перевыполнили план, доведя отметку до 39,4 кг на человека.

Зато мясо россияне едят в границах дозволенного: 75,1 кг на человека в 2018 году при норме 73 кг. Отношение с молочными продуктами у наших граждан оказались «натянутыми»: 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Отмечается, что сейчас ведомство и Роспотребнадзор ведут работу по снижению потребления сахара в России. Это связано с тем, что люди редко обращают внимание на его содержание в том или ином продукте.

Однако не стоит забывать, что злоупотребление сладким может привести к различным заболеваниям, пишет RT.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Петербург признан самым «сладким» городом России.